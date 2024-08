In der Regionalliga Südwest möchte der FSV Frankfurt den Kontakt zur Spitze der Liga halten.

Die Bornheimer, aktuell Tabellenfünfter und nur einen Punkt hinter Spitzenreiter Stuttgarter Kickers, treten dazu am Freitag (19 Uhr) auswärts bei der Zweitvertretung der TSG Hoffenheim an. Ganz anders ist die Liga nach dem Saisonstart bei Eintracht Frankfurt II. Das Team von Trainer Dennis Schmitt ist nach nur einem Punkt aus vier Spielen Letzter und will das dringen ändern. Am Freitag (19 Uhr) geht es dazu vor heimischem Publikum gegen den FC Homburg.