Kickers Offenbach hat in der Regionalliga einen wichtigen Heimsieg gefeiert. Gegen Walldorf war es aber lange Zeit harte Arbeit. Ebenfalls jubeln durfte Steinbach Haiger.

Kickers Offenbach bleibt in der Regionalliga unter Interimscoach Alfred Kaminski weiter ungeschlagen. Im dritten Spiel seit dem Trainerwechsel gab es am Freitagabend den zweiten Sieg. Gegen Walldorf stand es am Bieberer Berg am Ende 3:0 (0:0). Zieleniecki hatte den Bann für den OFC gebrochen (62.), Lemmer (82.) und Garcia (90.+2) erhöhten im Anschluss.

Kickers Offenbach - FCA Walldorf 3:0 (0:0) Tore: 1:0 Zieleniecki (62.), 2:0 Lemmer (82), 3:0 Garcia (90.)

Zuschauer: 5.240

Auch Steinbach jubelt

Ebenfalls einen Sieg feierte der TSV Steinbach Haiger. Die Mittelhessen gewannen nach einer wilden Partie mit 3:2 bei der TSG Balingen. Die Tore für den TSV erzielten Bisanovic (7.) und Stock (36./57.).