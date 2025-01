Regionalliga OFC verpflichtet Jannes Wulff

Kickers Offenbach hat auf den Ausfall von Marc Wachs reagiert und Jannes Wulff verpflichtet.

Veröffentlicht am 24.01.25 um 13:10 Uhr

Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler kommt vom VfL Osnabrück nach Hessen. "Mit Jannes bekommen wir einen zentralen Mittelfeldspieler, der zudem auf beiden Außenbahnen spielen kann. Durch seine fußballerische Qualität, aber auch seine körperliche Präsenz wird er seinen Teil dazu beitragen den Ausfall von Marc Wachs im Zentrum unseres Spiels zu kompensieren", so OFC-Geschäftsführer Christian Hock.

Wulff kennt die Regionalliga Südwest aus seiner Zeit beim Ligakonkurrenten TSV Steinbach Haiger (2021/2022). Im Sommer 2022 wechselte er in die 3. Liga zum VFL Osnabrück und stieg mit den Lila-Weißen in die 2. Bundesliga auf. Insgesamt kommt er auf 42 Drittligaeinsätze und 26 Partien in der 2. Bundesliga.