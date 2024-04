Der Regionalliga-Samstag steht aus hessischer Sicht ganz im Zeichen des Abstiegskampfs.

Der TSV Steinbach Haiger, aktuell das am schlechtesten platzierte Team aus Hessen, tritt beim Bahlinger SC an (14 Uhr) und braucht dringend einen Sieg. Gleiches gilt für den FSV Frankfurt, der Mainz 05 II zu Gast hat. Kassel tritt zudem in Stuttgart an. Deutlich weniger Sorgen haben derzeit die Offenbacher Kickers, die nach drei Siegen in Folge in Freiberg nachlegen wollen. Die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz könnte mit einem Dreier gegen den VfR Aalen in Richtung Tabellenspitze springen.