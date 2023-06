In Dreieich bereitet sich Eintracht II auf die neue Saison vor.

In Dreieich bereitet sich Eintracht II auf die neue Saison vor. Bild © Imago Images

Eintracht Frankfurt II will den FSV und Offenbach ärgern

Nach dem Aufstieg in die Regionalliga hat die zweite Mannschaft von Eintracht Frankfurt neue Ziele: Spieler weiterentwickeln und der hessischen Konkurrenz in die Suppe spucken.

Der Ball rollt wieder bei Eintracht Frankfurt. Während große Teile der Bundesliga-Mannschaft noch für ihre Nationalteams unterwegs sind, hat die zweite Mannschaft der Hessen am Montag schon wieder ihr Training für die kommende Saison aufgenommen. Nach dem Aufstieg aus der Hessenliga in die Regionalliga stehen in der kommenden Spielzeit mit dem FSV Frankfurt und Kickers Offenbach einige Nachbarschaftsduelle auf dem Programm. Hitzige Duelle auf und neben dem Platz sind vorprogrammiert.

"In den Derbys ist noch mal eine brisantere und attraktivere Stimmung da, die die Spieler aufsaugen können. Wo sie aber auch gegen Auswärtszuschauer und gegen Emotionen spielen", sagte der Leiter des Eintracht-Nachwuchsleistungszentrums, Alexander Richter, im Gespräch mit dem hr-sport.

Richter: "Die zweite Mannschaft ist Gold wert"

Für ihn steht aber vor allem die Weiterentwicklung der Spieler im Vordergrund. Deshalb sei grundsätzlich die zweite Mannschaft der Eintracht "Gold wert". Auch um das Team näher an die Bundesliga-Mannschaft heranzubringen - gerade bei der Zweikampfhärte. "Ich finde diese Mischung in der Regionalliga enorm wichtig, weil die Entwicklung der jungen Spieler durch nichts mehr gefördert wird, als Zweikämpfe gegen 28 Jahre alte Innenverteidiger zu führen - und nicht immer nur gegen Gleichaltrige", so Richter.

Neben Eintracht Frankfurt werden auch die zweiten Mannschaften vom VfB Stuttgart und dem 1. FSV Mainz 05 in der kommenden Regionalliga-Saison an den Start gehen. Mit dabei sind vor allem Traditionsklubs wie der OFC, der FSV oder der VfR Aalen, die den Sprung in die Dritte Liga schaffen wollen.

Kampfansage an den FSV und Kickers Offenbach

Auch gegenüber diesen gestandenen Klubs will sich die Eintracht aber nicht verstecken. "Am Wochenende wollen wir Spiele gewinnen. Egal ob gegen Mainz II, den FSV Frankfurt oder Kickers Offenbach", gibt sich Frankfurts Sportdirektor Timmo Hardung kampfeslustig. Für ihn stehe aber auch, wie für Richter, die Weiterentwicklung der Spieler an erster Stelle.

Damit beginnen sie bereits jetzt: Am Montag hat Coach Kristjan Glibo seine Mannschaft zum Trainingsauftakt gebeten. Ab kommender Woche stehen verschiedene Teststpiele auf dem Sommerfahrplan. Und ab dem ersten August-Wochenende wird es dann ernst. "Da wollen wir eine gute Rolle spielen und alles aufsaugen", so Richter voller Vorfreude auf den Ligastart.