Schon im Juni nehmen die sechs Regionalliga-Teams aus Hessen die Arbeit für die neue Saison auf. Darunter auch Kickers Offenbach und Eintracht Frankfurt II. Hier sind ihre Sommerfahrpläne.

Sechs hessische Teams werden in der neuen Saison in der Regionalliga Südwest ins Rennen gehen. Neben dem TSV Steinbach Haiger, den Offenbacher Kickers, dem FSV Frankfurt, der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz und Hessen Kassel ist in diesem Jahr auch die zweite Mannschaft von Eintracht Frankfurt dabei, die aus der Hessenliga aufgestiegen ist. Der erste Spieltag steht am ersten August-Wochenende an.

TSV Steinbach Haiger

Nach dem knapp verpassten Aufstieg im vergangenen Jahr nehmen die Mittelhessen einen neuen Anlauf. Los geht es am 25. Juni mit dem ersten Training, das zudem der offizielle Saisonauftakt mit Programm für die Fans sein wird.

Insgesamt sieben Testspiele sind aktuell geplant. Neben niederigklassigen Gegnern gibt es auch ein Aufeinandertreffen mit Alemannia Aachen aus der Regionalliga West. Das Highlight ist dann die Partie gegen Eintracht Frankfurt am 18. Juli, die schon so gut wie ausverkauft ist. Zudem wird der TSV zwischen dem 19. und 22. Juli ein Trainingslager in Bad Marienberg im Westerwald abhalten.

25. Juni, 12 Uhr: Saisonauftakt mit Familientag und Trainingseinheit (am Haarwasen)

1. Juli, 16 Uhr: SG Hohenahr – TSV Steinbach Haiger (in Erda)

8. Juli, 15 Uhr: FSV Fernwald – TSV Steinbach Haiger

12. Juli, 18.30 Uhr: TSV Steinbach Haiger – Alemannia Aachen

15. Juli, 14 Uhr: TSV Steinbach Haiger – SG Finnentrop/Bamenohl

18. Juli, 18.30 Uhr: TSV Steinbach Haiger – Eintracht Frankfurt

19. Juli – 22. Juli: Trainingslager in Bad Marienberg

22. Juli, 14 Uhr: TSV Steinbach Haiger – Wuppertaler SV (in Bad Marienberg)

29. Juli: Testspielgegner noch offen

FSV Frankfurt

Der Hessenpokalsieger FSV Frankfurt wird am 26. Juni erstmals wieder auf dem Trainingsplatz stehen. Bis zum Saisonstart sind sechs Testspiele angesetzt. Der bislang hochkarätigste Gegner ist Drittligist Waldhof Mannheim, hinzu kommen die Regionalligisten Fortuna Köln und Carl Zeiss Jena. Die genauen Spielorte wurden noch nicht kommuniziert.

Eine Saisoneröffnungsfeier soll es auch geben. Informationen dazu hat der Verein allerdings noch nicht veröffentlicht.

26. Juni, 14 Uhr: Trainingsauftakt

1. Juli, 14 Uhr: FSV Frankfurt – 1. FC Hanau 93

8. Juli, 17 Uhr: FSV Frankfurt – SV Waldhof Mannheim

15. Juli, 14 Uhr: FSV Frankfurt - Türk Gücü Friedberg

22. Juli, 14 Uhr: FSV Frankfurt - SC Fortuna Köln

23. Juli, 14 Uhr: FSV Frankfurt - FC Carl Zeiss Jena

29. Juli: Testspielgegner noch offen

Kickers Offenbach

Der neue Kickers-Trainer Christian Neidhart wird sein Team am 26. Juni zum ersten Training bitten. Einen Tag später gibt es eine öffentliche Einheit, bei der den Fans auch das neue Trikot präsentiert werden soll. Für die Anhänger gibt es am 23. Juli zudem den Kickerstag am Stadion.

Außerdem sind acht Testspiele geplant. Dabei messen sich die Offenbacher unter anderem mit den zweiten Mannschaften von Fortuna Düsseldorf und Schalke 04 und mit diversen Hessenligisten.

26. Juni: Trainingsauftakt

27. Juni, 17.30 Uhr: Trikotvorstellung und öffentliches Training im Stadion

1. Juli, 18 Uhr: OFC – Erlensee (in Oberau)

5. Juli, 18 Uhr: OFC – Fortuna Düsseldorf U23 (in Rodgau)

08. Juli, 14 Uhr: OFC – Eintr. Stadtallendorf (in Grebenhain)

11. Juli, 19 Uhr: OFC – TSV Dudenhofen (in Dudenhofen)

15. Juli, 14 Uhr: Viktoria Aschaffenburg – OFC (in Aschaffenburg)

19. Juli, 19 Uhr: Hanau 93 – OFC (in Hanau)

22. Juli, 13 Uhr: OFC – Schalke 04 U23 (im OFC LZ)

23. Juli, 12 Uhr: Kickerstag am Stadion

KSV Hessen Kassel

Der KSV Hessen Kassel hat nach seiner sehr durchwachsenen Saison 2022/2023 an Trainer Tobias Damm festgehalten. Der wird mit seiner Mannschaft am 24. Juni erstmals wieder auf dem Platz stehen. Am selben Tag präsentiert sich die Mannschaft auf dem Altstadtfest den Fans.

Sieben Testspiele sind geplant, darunter ein Aufeinandertreffen mit dem Zweitligisten Eintracht Braunschweig. Zwei Testspielgegner werden noch gesucht.

24. Juni, 10:30 Uhr: Trainingsauftakt

28. Juni, 18:30 Uhr: Eintracht Braunschweig – KSV Hessen Kassel

1. Juli, 15:30 Uhr: TSV Korbach –KSV Hessen Kassel

9. Juli, 14 Uhr: KSV Hessen Kassel – SV Lippstadt

12. Juli, 18:30 Uhr: Testspiel in Planung

15. Juli, 14 Uhr: KSV Hessen Kassel – Carl-Zeiss Jena

22. Juli, 14 Uhr: SC Wiedenbrück – KSV Hessen Kassel

29. Juli, 14 Uhr: Testspiel in Planung

Eintracht Frankfurt II

Die zweite Mannschaft von Eintracht Frankfurt wird als Aufsteiger in die neue Saison starten. Doch bis es soweit ist, hat Trainer Kristjan Glibo noch ein straffes Programm mit seinen Spielern vor. Trainingsauftakt war dabei bereits am 19. Juni. In der darauf folgenden Woche stehen die obligatorischen Leistungstests und schon das erste Testspiel an.

19. Juni: Trainingsauftakt

26. und 27. Juni: Leistungstests

28. Juni, 19 Uhr: 1. FC Langen - Eintracht Frankfurt II (in Langen)

1. Juli, 14 Uhr: Eintracht Frankfurt II - SV Gonsenheim (in Rüsselsheim)

8. Juli, 15 Uhr: Eintracht Frankfurt II - Fortuna Düsseldorf U23 (in Rüsselsheim)

12. Juli, 18.30 Uhr: FC Bayern Alzenau - Eintracht Frankfurt II (in Großkrotzenburg)

17. bis 23. Juli: Trainingslager (in Oberstaufen)

29. Juli: Testspiel in Planung

SG Barockstadt Fulda-Lehnerz

Die Osthessen haben noch keinen Sommerfahrplan veröffentlich. Sobald es soweit ist, wird dieser hier ergänzt.