Am Samstag um 14 Uhr müssen drei hessische Teams in der Regionalliga Südwest ran: Die U21 von Eintracht Frankfurt trifft auf den VfR Aalen und will den Schwung vom Sieg gegen Spitzenreiter Stuttgarter Kickers am vergangenen Wochenende mitnehmen.

Ebenfalls den zweiten Sieg in Serie peilen die Offenbacher Kickers an: Der OFC, der zuletzt das Derby gegen den FSV Frankfurt gewonnen hatte, reist zur zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart. Außerdem muss Hessen Kassel, vor dem Spieltag auf Tabellenplatz zehn, beim Bahlinger SC ran.