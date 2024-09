Im Nachholspiel der Regionalliga Südwest tritt die U21 der Frankfurter Eintracht am Dienstag gegen den FC Gießen an.

Veröffentlicht am 23.09.24 um 17:17 Uhr

Die zweite Mannschaft der Frankfurter Eintracht steht in der Regionalliga Südwest mit dem Rücken zur Wand. Nach acht absolvierten Spielen haben die Hessen lediglich vier Punkte gesammelt, sind damit Tabellenletzter. Am Dienstag (19 Uhr) tritt die Bundesliga-Reserve nun im Nachholspiel gegen den FC Gießen an. Die Gäste, immerhin ein Aufsteiger, sind wesentlich besser gestartet, haben bereits zehn Zähler gesammelt.