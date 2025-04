In der Regionalliga Südwest treffen am Freitag die Eintracht-U21 und der FSV aufeinander.

In der Fußball-Regionalliga Südwest steht bereits am Freitagabend (19 Uhr) das Stadtderby zwischen der U21 der Eintracht und dem FSV an - ausgetragen wird die Partie jedoch in Dreieich. Während die Bornheimer zuletzt ihre gute Ausgangsposition im Aufstiegsrennen verspielt haben und mehr oder weniger abgehängt sind, geht es vor allem für die Eintracht um enorm viel. Aktuell liegt der Bundesliga-Nachwuchs auf einem Abstiegsplatz. Zudem treten schon am Freitagabend (19 Uhr) die Offenbacher Kickers beim FC Homburg an.