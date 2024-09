FSV Frankfurt hat Spitze im Visier

Nach zwei Remis in Folge will der FSV Frankfurt am Samstag (14 Uhr) wieder einen Sieg einfahren und an der Spitzengruppe der Regionalliga Südwest dranbleiben.

Veröffentlicht am 12.09.24 um 10:25 Uhr Link kopiert!









Link kopiert!









Gegner im heimischen Stadion ist Eintracht Trier. In anderen Tabellenregionen ist derweil Steinbach-Haiger unterwegs. Die Mittelhessen brauchen gegen Mainz 05 II dringend Punkte, um die Abstiegsränge zu verlassen. Außerdem aus hessischer Sicht am Samstag auf dem Spielplan: Gießen gegen Homburg und Fulda-Lehnerz in Freiberg. Abgerundet wird der 8. Spieltag am Sonntag mit dem Auswärtsspiel von Hessen Kassel in Göppingen.