FSV Frankfurt spielt in Homburg unentschieden

Der FSV Frankfurt ist am Freitagabend in der Regionalliga Südwest nicht über ein Unentschieden hinausgekommen.

Die Partie beim FC 08 Homburg endete 1:1 (0:0). Khan Agha hatte die Bornheimer in der 89. Minute in Führung gebracht, in der Nachspielzeit kassierten sie aber noch den Ausgleich.

Der FSV hat nun nach sieben Spielen acht Punkte auf dem Konto und übernachtet auf dem 10. Tabellenplatz.