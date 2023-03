Die Offenbacher Kickers haben sich im Aufstiegskampf den nächsten Ausrutscher geleistet. Der FSV Frankfurt zeigt sich weiter in bestechender Form, der KSV Hessen Kassel kommt in Balingen zu einem Achtungserfolg.

Die Offenbacher Kickers haben ihr Spiel beim VfR Aalen am Samstag überraschend verloren. Die Hessen mussten sich dem abstiegsbedrohten VfR mit 0:2 geschlagen geben und fallen in der Tabelle mindestens auf Platz drei zurück. Der TSV Steinach Haiger kann am Sonntag noch vorbeiziehen. Der Abstand auf Spitzenreiter Ulm wird für die Kickers immer größer.

VfR Aalen – Kickers Offenbach 2:0 (0:0) Tore: 1:0 Maiella (55.), 2:0 Kindsvater (67.)

Zuschauer: 1.499

Besser läuft es derzeit beim FSV Frankfurt. Die Bornheimer besiegten die Reserve des VfB Stuttgart mit 2:1 und feierten damit den dritten Sieg in den vergangenen vier Spielen. Jihad Boutakhrit erzielte beide Tore für die Hessen (16., 19. Minute).

FSV Frankfurt - VfB Stuttgart 2:1 (2:0) Tore: 1:0 Boutakhrit (16.), 2:0 Boutakhrit (19.), 2:1 Kastanaras (50.)

Zuschauer: 1.193

Einen unerwarteten Punktgewinn konnte der KSV Hessen Kassel feiern. Die Nordhessen kamen beim Spitzenteam aus Balingen zu einem 2:2. Zwei Mal gerieten die Löwen in Rückstand, doch erst stellte Kevin Nennhuber auf 1:1 (71.), dann erzielte Frederic Brill noch das späte 2:2 (89.).