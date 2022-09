Die Offenbacher Kickers peilen im zweiten Spiel unter Interimstrainer Alfred Kaminski am Freitagabend (19 Uhr) den zweiten Sieg an.

Der OFC, der am vergangenen Spieltag in Kassel gewann, bekommt es vor heimischem Publikum erneut mit einem hessischen Nachbarn zu tun. Zu Gast ist der furios gestartete Aufsteiger SG Barockstadt Fulda-Lehnerz. Die Osthessen liegen aktuell auf Platz vier der Regionalliga Südwest - und damit genau einen Platz vor dem TSV Steinbach Haiger. Die Mittelhessen sind am Freitag ebenfalls im Einsatz. Der TSV empfängt am Haarwasen den VfR Aalen.