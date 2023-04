Im Spitzenspiel der Regionalliga haben sich Kickers Offenbach und der FC Homburg mit einem Unentschieden getrennt. Im Kampf um den Aufstieg ist der eine Zähler für beide Teams vielleicht zu wenig. Große Freude dagegen in Frankfurt.

Die Situation in Offenbach und in Homburg ähnelt sich: Beide Klubs wollen in Sachen Aufstieg noch ein Wörtchen mitreden. Am Samstagnachmittag trennten sie sich die Hessen und die Saarländer mit einem 1:1-Unentschieden.

Fanol Perdedaj brachte die Homburger freistehend vor OFC-Torwart David Richter früh in Führung (13.) In der Folge blieb der OFC aber keinesfalls chancenlos - im Gegenteil: Besonders kurz vor der ersten Halbzeit hatten die Offenbacher gleich mehrere Großchancen, doch entweder war Homburgs Keeper David Salfeld zur Stelle oder das Aluminium rettete für die Gastgeber.

In der zweiten Halbzeit klingelte es dann aber im Kasten der Saarländer: Dejan Bozic erzielte den verdienten Ausgleichstreffer für die Kickers (71.). In der umkämpften Schlussphase fiel auf beiden Seiten kein Tor mehr. Wie viel dieser eine Punkt im Aufstiegsrennen für den OFC wert ist, wird sich erst zeigen, denn das Spiel von Spitzenreiter Ulm fiel witterungsbedingt aus. Aktuell haben die Kickers fünf Punkte Rückstand auf den Aufstiegsplatz.

FC 08 Homburg - Kickers Offenbach 1:1 (1:0) Tore: 1:0 Perdedaj (13.), 1:1 Bozic (71.)

Zuschauer: 1.880





Der Postiv-Trend des FSV Frankfurt setzt sich fort: Die Bornheimer konnten das Heimspiel gegen den TSV Steinbach Haiger mit 2:1 (1:0) für sich entscheiden. Doppeltorschütze war dabei Cas Peters. Der FSV-Stürmer nutzte in der 17. Minute eine Kontersituation perfekt aus und in der zweiten Halbzeit konnte er - gerade mal 70 Sekunden nach Wiederanpfiff - zum 2:0 einschieben.

Auf Seiten der Steinbacher war es Jonas Singer, der zwischenzeitlich (54.) den 2:1-Anschlusstreffer erzielte. Mit dem Sieg am Samstagnachmittag haben die Bornheimer ihr viertes Spiel in Folge gewinnen können und stehen so auf Rang sechs in der Tabelle. Steinbach rutscht dagegen auf Platz drei ab.

FSV Frankfurt - TSV Steinbach Haiger 2:1 (1:0) Tore: 1:0 Peters (17.), 2:0 Peters (47.), 2:1 Singer (54.)

Zuschauer: 1.158



