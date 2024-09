Die Offenbacher Kickers sind wieder die Nummer eins der Regionalliga Südwest. Bei Eintracht Trier machte es der OFC am Ende deutlich.

Die Offenbacher Kickers haben in der Regionalliga Südwest den nächsten Sieg gefeiert. Sie gewannen am Sonntagnachmittag mit 3:0 (1:0) bei Eintracht Trier. Das erste Tor des Tages erzielte Ron Berlinski bereits in der 14. Minute. In der Schlussphase machten Irwin Pfeiffer (88.) und Boubacar Barry (89.) den Deckel drauf.

Der OFC bleibt damit ungeschlagen und steht wieder an der Tabellenspitze. Die hatten am Samstag kurzzeitig die Stuttgarter Kickers nach einem 5:1-Sieg gegen Steinbach inne, nun grüßen aber wieder die Offenbacher von ganz oben - mit 15 Punkten aus sieben Spielen.