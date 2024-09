Trainer Daniyel Cimen muss sich beim Debüt für Fulda-Lehnerz mit einem Remis gegen den FSV Frankfurt begnügen. Keine Punkte gibt es für Hessen Kassel. Eine ordentliche Abreibung für Steinbach Haiger.

Cas Peters sicherte dem FSV Frankfurt einen Punkt in Fulda.

Daniyel Cimen hat nach seinem überraschenden Wechsel vom FC Gießen zur SG Fulda-Lehnerz die ersten drei Punkte mit den Osthessen nur knapp verpasst. Das Hessen-Derby gegen den FSV Frankfurt endete am Samstag 1:1 (0:0). Die Barockstädter lagen nach einem Tor von Patrick Schaaf lange mit 1:0 in Führung. Frankfurts Cas Peters verhinderte mit seinem Ausgleichstreffer in der 78. Minute aber Cimens Traumeinstand.

Barockstadt Fulda-Lehnerz - FSV Frankfurt 1:1 (0:0) Tore: 1:0 Schaaf (49.), 1:1 Peters (78.)

Zuschauer: 1.732



Zuschauer: 1.732 Ende der weiteren Informationen

Steinbach Haiger ohne Chance in Stuttgart

Deutlich mehr als ein Tor bekamen die Fans beim Auswärtsspiel des TSV Steinbach Haiger zu sehen – nur leider für den falschen Verein. Beim Aufstiegsfavoriten Stuttgarter Kickers gingen die Mittelhessen mit 1:5 unter (1:3). Das Ehrentor für die Gäste glückte Michael Guthörl, der zum zwischenzeitlichen 1:1 traf (15.).

Stuttgarter Kickers - TSV Steinbach Haiger 5:1 (3:1) Tore: 1:0 Braig (13.), 1:1 Guthörl (15.), 2:1 Kammerbauer (16.), 3:1 Dicklhuber (42.), 4:1 Braid (47.), 5:1 Dicklhuber (55./FE)

Zuschauer: 4.350



Zuschauer: 4.350 Ende der weiteren Informationen

Hadzic-Treffer ist für Kassel zu wenig

Keine Punkte gab es auch für den KSV Hessen Kassel. Vor 1.848 Fans im Auestadion mussten sich die Nordhessen Astoria Walldorf mit 1:4 (0:2) geschlagen geben. Der Anschlusstreffer von Neuzugang Benjamin Hadzic (50.) reichte nicht zum Punktgewinn.

Hessen Kassel - FC-Astoria Walldorf 1:4 (0:2) Tore: 0:1 Goß (34.), 0:2 Kendel (41.), 1:2 Hadzic (50.), 1:3 Redekop (90.), 1:4 Jahn (90.+6)

Zuschauer: 1.848



Zuschauer: 1.848 Ende der weiteren Informationen

Eintracht-Spiel nach Todesfall abgesagt

Das Spiel der U21 von Eintracht Frankfurt wurde nach dem überraschenden Unfalltod von U19-Trainer Helge Rasch abgesagt. Kickers Offenbach ist am Sonntag (14 Uhr) in Trier gefordert.