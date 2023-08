Spitzenspiel am Bornheimer Hang in der Regionalliga Südwest

In der Regionalliga Südwest kommt es am Samstag am Bornheimer Hang zum Spitzenduell.

Der heimische FSV Frankfurt, aktuell Tabellendritter, empfängt dabei am Samstag (14 Uhr) den Tabellenersten VfB Stuttgart II. Mit einem Sieg könnten die Frankfurter selbst die Tabellenspitze erklimmen. Die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz, die ebenfalls gut in die neue Spielzeit gestartet ist, trifft ebenfalls am Samstag auf den FC Homburg, der bislang nur einen Punkt geholt hat. Auswärts muss der KSV Hessen Kassel an. Die Nordhes- sen reisen zum VfR Aalen.