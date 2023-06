Zehn Monate wurde er in Dubai festgehalten, in der vergangenen Saison verpasste er dadurch nahezu die gesamte Hinrunde: Hinter Nino Miotke liegen schwere Monate. Der TSV Steinbach Haiger baut aber weiter auf ihn.

Videobeitrag Video Fußballprofi zehn Monate in Dubai festgehalten Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Der TSV Steinbach Haiger hat den Vertrag mit Verteidiger Nino Miotke verlängert. Was auf den ersten Blick wie eine ganz normale Meldung klingt, ist auf den zweiten Blick alles andere als das. Denn hinter Miotke liegt eine Saison zum Vergessen. An den Weihnachtsfeiertagen 2021 wurde der 25-Jährige in Dubai festgenommen und im Anschluss ganze zehn Monate dort festgehalten. Die Behörden in Dubai warfen ihm vor, an einem handgreiflichen Streit in einem Nachtclub beteiligt gewesen zu sein. Videos bewiesen, dass der 24-Jährige nicht in den Vorfall involviert war. Dennoch durfte er erst im Oktober 2022 nach Deutschland zurückkehren.

Durch den Trainingsrückstand machte er in der vergangenen Spielzeit gerade einmal drei Spiele in der Regionalliga für die Mittelhessen. Hinzu kam noch eine Oberschenkelverletzung. Erst in der Saisonschlussphase war Miotke dauerhaft im Steinbach-Kader. Ein wichtiger Teil der Mannschaft war er in der vergangenen Saison aber natürlich nicht.

Miotke will die schwere Phase hinter sich lassen

"Viel Freude hatten wir ja leider noch nicht an und mit Nino", betonte TSV-Trainer Pascal Bieler. "Wir wissen aber, welches Potenzial in ihm steckt, wenn er endlich mal über einen längeren Zeitraum fit bleibt. Daher ist es jetzt einfach schön, dass wir weiter zusammenarbeiten und hoffentlich gemeinsam viel Freude im nächsten Jahr haben werden."

Miotke unterschrieb einen neuen Einjahres-Vertrag und brennt nun darauf, endlich ein echter Teil des Teams zu sein. "Ich freue mich, dass der Verein mir nach den schwierigen beiden Jahren das Vertrauen entgegenbringt und wir uns auf eine Vertragsverlängerung einigen konnten", erklärte der Verteidiger. "Ich hoffe, dass ich die schwere Phase hinter mir habe und arbeite weiter hart und mit voller Zuversicht daran, wieder komplett fit zu werden."