Der TSV Steinbach Haiger bleibt in der Regionalliga Südwest im neuen Jahr weiter ungeschlagen.

Die Mittelhessen gewannen am Mittwochabend auch das zweite Spiel des Jahres 2023 und sind damit im Aufstiegsrennen weiter in Schlagdistanz. Beim 2:0-Erfolg gegen den Bahlinger SC erzielten Paul Stock (45.) nach einer Ecke und Franck Tehe (57.) per Hacke die Tore für Steinbach Haiger.