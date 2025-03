Zwei Spiele in Folge konnte die U21 von Eintracht Frankfurt zuletzt in der Regionalliga Südwest gewinnen.

Am Freitag (19 Uhr) soll gegen den FC Astoria aus Walldorf Sieg Nummer drei her. Als Liga-16. braucht die SGE dringend Punkte für den Klassenerhalt. Walldorf steht nur fünf Zähler vor den Hessen auf Tabellenplatz elf. Verstohlen nach oben kann der TSV Steinbach-Haiger blicken. Die Mittelhessen, Tabellensechster, liegen "nur" acht Punkte hinter dem einzigen Aufstiegsplatz, den Hoffenheim II innehat. Der TSV will bei Mainz II am Freitag (19 Uhr) den Abstand verringern.