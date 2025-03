Hecking: Lieber Rinderfilet statt Ajax-Spiel

Bochum-Trainer Dieter Hecking hat sein Team vor der Frankfurter Eintracht gewarnt. "Wir haben am Donnerstag gesehen, was passiert, wenn man Frankfurt spielen lässt", sagte der VfL-Trainer. Das Kuriose an der Aussage: Der 60-Jährige hat sich das 4:1 der Hessen gegen Ajax Amsterdam in der Europa League gar nicht angeschaut. "Ich habe gestern Rinderfilet mit Kartoffeln gesehen. Aber nicht das Spiel", scherzte Hecking am Freitag vor der Partie am Sonntag (15.30 Uhr).