Cas Peters kehrt zurück an alte Wirkungsstätte.

Cas Peters kehrt zurück an alte Wirkungsstätte. Bild © Imago Images

Der FSV Frankfurt hat seinen einstigen Torschützenkönig zurück: Cas Peters schließt sich den Bornheimern erneut an und möchte in der Regionalliga wieder für Furore sorgen.

Ein alter Bekannter ist wieder in Bornheim: Cas Peters wechselt von Alemannia Aachen auf Leihbasis bis Sommer 2025 zurück zum FSV Frankfurt. Das gaben die Hessen am Donnerstag bekannt. Der Stürmer spielte zwischen Januar 2022 und Juni 2023 schon mal für den FSV und wurde in der Saison 2022/23 mit 22 Treffern Torschützenkönig der Regionalliga Südwest.

"Ich werde alles dafür geben, dass ich an meine Leistungen der Vorsaison wieder anknüpfen kann und mit dem FSV Frankfurt die Saison erfolgreich abschließe", so Peters bei der Vertragsunterzeichnung.

Bornheimer können Peters gut gebrauchen

Die Bornheimer stehen in der Tabelle aktuell auf Rang 13 und können daher Peters im Kampf gegen den Abstieg gut gebrauchen. "Ich bin mir sicher, dass Cas sich schnell ins Team integrieren wird und er keine lange Eingewöhnungszeit braucht", sagte der sportliche Leiter des FSV Thomas Brendel zu seinem Neuzugang.

Etwas Zeit für die Wiedereingewöhnung bleibt jedoch: Die Frankfurter starten nach der Winterpause erst Anfang März wieder in den regulären Spielbetrieb.