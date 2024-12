Toppmöller: Schwer zu akzeptieren

Eintracht-Trainer Dino Toppmöller hat sich nach der 0:3-Niederlage in Leipzig am Mittwochabend frustriert gezeigt. "Wir haben nur eine Mannschaft gesehen, die auf einem richtig guten Level agiert hat. Es ist extrem ärgerlich, weil wir für dieses Spiel keine zweite Chance bekommen. Das ist schwer zu akzeptieren und fühlt sich schlecht an", so der Coach auf der offiziellen Pressekonferenz. So ein Rückschlag gehöre in der Entwicklung dazu, ergänzte Toppmöller. Leipzig sei immer noch eine absolute Top-Mannschaft. "Wenn man sich in den letzten Wochen die Berichte durchgelesen hat, sollte man nicht alles glauben. Wir müssen bei uns bleiben und uns alles jede Woche hart erarbeiten." Die Eintracht brauche in jedem Spiel die nötige Gier.