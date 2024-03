Knauff mit Führungsrolle, Koch auf der Bank

Ansgar Knauff von Eintracht Frankfurt steht mit der deutschen U21-Auswahl am Freitag in Chemnitz gegen den Kosovo (18 Uhr) auf dem Platz. Vor der EM-Quali-Partie bekräftigte der 22-Jährige seinen Führungsanspruch: "Ich bin jetzt einer der älteren Spieler und versuche den Jungs, die noch nicht so oft dabei waren, was mitzugeben", sagte Knauff auf der Verbands-Homepage. "Ich tausche mich viel mit ihnen aus und versuche sie zu unterstützen, jeder soll ein gutes Gefühl haben." Über seine eigene Rolle sagte er, dass er sich in der Offensive am wohlsten fühle. In der A-Nationalmannschaft steht für seinen Kollegen Robin Koch eher die Rolle als "back-up" an. Nationaltrainer Julian Nagelsmann lässt in der Innenverteidigung beim Spiel in Frankreich am Samstag wohl mit Jonathan Tah und Antonio Rüdiger starten. Beim Training der Standardsituationen am Donnerstag übte Koch in der mutmaßlichen B-Elf. Am Dienstag hatte er zusammen mit anderen am Sonntag eingesetzten Akteuren vor allem regeneratives Training auf dem Rad abgespult.