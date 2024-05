Die Offenbacher Kickers haben den Hessenpokal gewonnen. Der OFC schlug am Samstag den Hessenliga-Zweiten Türk Gücü Friedberg. Die klassentieferen Friedberger verlangten dem Favoriten aber einen großen Kampf ab.

Der OFC ist Hessenpokalsieger! Der Regionalligist setzte sich im Finale am Samstagnachmittag mit 3:2 gegen Hessenligist Türk Gücü Friedberg durch. Für den OFC trafen Sorge (45.), Keanu Staude (63.) und Jayson Breitenbach (73.) , für Friedberg waren Noah Michel (4.) und Toni Reljic (69.) erfolgreich.

Ermittlungen gegen Kickers-Fans Hitlergruß und Provokationen bei Hessenpokalfinale Eklat beim Hessenpokalfinale. Nach dem Abpfiff provozieren Anhänger von Kickers Offenbach im Innenraum die Fans von Türk Gücü Friedberg. Im Internet kursiert ein Video, auf dem ein Kickers-Fan den Hitlergruß zeigt. Der Staatsschutz ermittelt. Der OFC will die Ermittlungen unterstützen. Zum Artikel

Das Spiel am Bornheimer Hang in Frankfurt begann mit einer kalten Dusche für den Favoriten. Die Friedberger begannen mutig und kamen durch Michel nach nur vier Minuten zum Führungstreffer. Ein glückliches Tor aus dem Gewühl, der Ball wurde vor der Kurve der OFC-Fans gleich zweifach abgefälscht. Den Jubel des Hessenligisten konnte das freilich nicht schmälern.

Schlag auf Schlag in Halbzeit zwei

Die Kickers mussten sich kurz schütteln, arbeiteten dann aber fleißig am Ausgleich. Marc Wachs‘ Freistoß geriet noch zu unplatziert, kurz darauf traf Kevin Lankford aus der Distanz nur den Pfosten. Staudes Schuss wurde kurz darauf von Türk-Gücü-Keeper Felix Koob gerade so noch an die Latte gelenkt. Doch der OFC belohnte sich für seinen Aufwand. Eine Wachs-Ecke nickte Alexander Sorge quasi mit dem Pausenpfiff zum Ausgleich ins Tor (45.)

Externer Inhalt Externen Inhalt von YouTube (Video) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Externe Inhalte von YouTube (Video) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. YouTube (Video)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

Auch nach dem Wechsel war der OFC die aktivere Mannschaft. Und es ging Schlag auf Schlag. Einen schönen Pass von Wachs veredelte Staude, als er von Linksaußen nach innen zog, drei Gegner aussteigen ließ und zum 2:1 traf (63.). Doch der Underdog ließ sich nicht unterkriegen. Einen Freistoß von der linken Seite veredelte Toni Reljic per Kopf ins lange Eck (69.).

Verrückte zehn Minuten

Der OFC ließ sich vom eher glücklichen Ausgleich nicht beirren und antwortete schnell. Ein Freistoß aus dem linken Halbfeld erreichte Jayson Breitenbach am langen Pfosten, der völlig blank zum 3:2 einköpfte (73.). Der Schlusspunkt auf verrückte zehn Minuten. Und auch der Schlusspunkt des Spiels, das den 13. Titel für den Rekordpokalsieger OFC und damit auch die Teilnahme am DFB-Pokal bedeutet.