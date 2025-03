SGE-Präsident Beck zurück nach Krankheit

Eintracht-Präsident Mathias Beck hat nach seiner schweren Lungenentzündung und OP am Herzen wieder die Amtsgeschäfte aufgenommen. Wie der Verein am Montagabend mitteilte, nahm Beck am Montag unter anderem bereits wieder an der turnusmäßig stattfindenden Präsidiumssitzung teil. "Ich freue mich riesig, dass ich sukzessive wieder in die Geschäfte einsteigen kann", sagte der Eintracht-Präsident in einem ersten Statement. Er dankte dem Rest des Präsidiums, dass ihm in den vergangenen Wochen den Rücken freigehalten habe, "um mich auf meine Gesundheit konzentrieren zu können", so Beck weiter.