Toppmöller appelliert an Fans

Eintracht-Trainer Dino Toppmöller hofft trotz der angespannten Situation in der Frankfurter Fanszene auf Support im Bundesliga-Endspurt. "Die Unterstützung sollte aus dem gesamten Umfeld vorhanden sein, denn alle wollen hier in der nächsten Saison internationalen Fußball sehen. Da sollten alle an einem Strang ziehen", sagte er am Donnerstag. Die Ultras hatten zuletzt die vom DFB ausgesprochenen Stadion- und Aufenthaltsverbote für rund 90 Personen kritisiert. Darunter könne auch die Stimmung auf den Tribünen leiden, hieß es in einem Flugblatt. Der Fokus werde in nächster Zeit auf der Gruppe liegen und nicht auf der Show im Stadion.