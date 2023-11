Tuta fehlt in Helsinki

Eintracht Frankfurt muss im Conference-League-Spiel in Helsinki am Donnerstag (18.45 Uhr, live bei hr-iNFO und im Audiostream auf hessenschau.de) auf Innenverteidiger Tuta verzichten. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, hat sich der Brasilianer im Spiel bei Union Berlin eine Schulterprellung zugezogen und kann in Finnland nicht auflaufen. Über die Dauer der Ausfallzeit äußerten sich die Hessen nicht. Gut möglich, dass Tuta bereits am Wochenende in Bremen wieder zum Kader gehört.