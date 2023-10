Kurz vor Schluss konnte Niko Kovac für die U19-Mannschaft von Eintracht Frankfurt den Siegtreffer erzielen.

Eintracht Frankfurt hat in der U19-Bundesliga das Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart gewonnen. Die Hessen siegten am Samstagmittag gegen den Tabellennachbarn mit 1:0 (0:0). Den goldenen Treffer des Tages erzielte Niko Kovac (87.). Durch diesen Erfolg klettert die SGE an die Spitze.