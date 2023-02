FUSSBALL 2000 diskutiert die Eintracht-Pleite

Eintracht Frankfurt verliert erstmals nach neun ungeschlagenen Partien in Folge wieder ein Bundesliga-Spiel und rutscht nach der Pleite beim 1. FC Köln in der Tabelle auf Platz sechs ab. Die 0:3-Niederlage zeigt, dass die Hessen immer noch Verbesserungsbedarf haben und vor allem bei Standardsituationen zu schwach sind. Basti, Mark, Mark und Phil analysieren am Tag nach dem Super Bowl die schwache Leistung der Eintracht und blicken auf die kommenden Aufgaben gegen Werder Bremen und den SSC Neapel. Was muss besser werden? Sollte Trainer Oliver Glasner die Aufstellung ändern? Außerdem großes Thema: Hätte die Eintracht nach dem vermeintlichen Handspiel von Eric Martel einen Elfmeter bekommen müssen? Was ist los mit dem VAR?