Eine Legende verneigt sich vor den Fans: Sascha Mockenhaupt ist nach dem Spiel gegen Waldhof Mannheim alleiniger Rekordspieler von Wehen Wiesbaden. Nach der Partie ließ sich der Abwehrroutinier von den mitgereisten Zuschauern abfeiern.

Es hätte ein perfektes Jubiläum werden können für Sascha Mockenhaupt: Gegen Waldhof Mannheim bestritt der Routinier am Sonntag sein 292. Spiel für Wehen Wiesbaben, damit ist er nun alleiniger Rekordspieler des SVWW. Ein Sieg war Mockenhaupt und Wiesbaden aber nicht vergönnt. In der Nachspielzeit durchkreuzte Mannheims Terrence Boyd die Jubiläumsparty mit seinem Treffer zum 2:2-Ausgleich.

Gebührend feiern ließ sich Mockenhaupt nach dem Spiel aber dennoch. Als sein Team sich in Mannheim von den etwa 400 mitgereisten Zuschauern verabschiedete, skandierten die Fans immer wieder seinen Namen. Der 33-Jährige verbeugte sich mehrmals vor den Zuschauern – eine verdiente Huldigung für den erfahrenen Defensivmann.

Mockenhaupt löst Alf Mintzel ab

Mit seinem 292. Einsatz hat Mockenhaupt die Wiesbadener Legende Alf Mintzel als Rekordspieler nun endgültig abgelöst. Mintzel hatte von 2010 bis 2019 für den SVWW gespielt, in seinen 291 Spielen sammelte der linke Mittelfeldspieler 61 Scorerpunkte. Ganz anders die Aufgaben von Sascha Mockenhaupt, der als Abwehrchef vor allem in der Defensive für Stabilität sorgte.

2017 war Mockenhaupt von Bodo Glimt aus Norwegen nach Wiesbaden gewechselt, seit 2023 ist er dort Kapitän. Mit dem SVWW machte der Routinier zwei Aufstiege und zwei Abstiege durch, mittlerweile steht er wieder in der dritten Liga auf dem Platz. Wie schon 2017, als der Verteidiger in Hessen anheuerte. Und wie schon damals scheint mit dem SVWW auch in diesem Jahr im Aufstiegsrennen zu rechnen sein.

Das Problem mit den Rekorden beim SVWW

Bei aller Freude über den Rekord von Sascha Mockenhaupt gilt es aber zu bedenken, dass nicht alle Daten der Wiesbadener Vereinsgeschichte immer lückenlos dokumentiert wurden. Die Jahre 1989 bis 1997, in denen der Verein größtenteils in der Hessenliga oder sogar nur in der Kreisklasse spielte, tauchen in gängigen Fußballdatenbanken nämlich nicht auf.

Der Wiesbadener "Stehblog" kam nach einer Analyse von Zeitungsartikeln und Archiven aus den Hessenliga-Zeiten Anfang des Jahres zu dem Ergebnis, dass Michael Sauer mit 359 Einsätzen der eigentliche Rekordspieler des SVWW ist. Mockenhaupt wäre demnach seit seinem 292. Spiel "nur" alleiniger Zweiter.

Zumindest was die Profiligen angeht, ist Mockenhaupt der Titel des Wiesbadener Rekordspielers aber sicher. Und überhaupt sind die Verdienste des 33-Jährigen unbestritten: Sieben Jahre Wiesbaden, immer in den Dienst des Vereins gestellt, mittlerweile zum Kapitän und Fanliebling gereift – ob Michael Sauer zu Hessenliga-Zeiten mehr Spiele absolviert hat, kann Mockenhaupt eigentlich egal sein. Von der Kurve feiern lassen kann man sich nach so einer Bilanz auf jeden Fall.