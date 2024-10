SVWW vergibt Sieg in Mannheim in der Nachspielzeit

Der SV Wehen Wiesbaden hat in Mannheim eigentlich alles im Griff, lässt sich in der Nachspielzeit aber doch noch die Butter vom Brot nehmen. Die Ligaspitze haben die Hessen aber weiter im Blick.

Veröffentlicht am 27.10.24 um 21:34 Uhr

Sascha Mockenhaupt und der SVWW hätten in Mannheim fast schon gewinnen müssen.

Der SV Wehen Wiesbaden ist beim SV Waldhof Mannheim am Sonntagabend nicht über ein 2:2 (1:1) hinausgekommen. Fatih Kaya (7. Minute) und Moritz Flotho (62.) trafen für die Hessen, Ex-SVWW-Profi Nicklas Shipnoski (37.) und Terrence Boyd (90.+3) retteten den Hausherren einen Punkt.

Der SVWW war eigentlich das bessere Team, kam in der Schlussphase dann aber doch ins Wanken. In der 90. Minute hatten die Gäste noch Pfostenglück, in der Nachspielzeit schlug Torjäger Boyd dann aber zu. Mit 21 Punkten ist das Team von Trainer Nils Döring nun Tabellensechster. Mit einem Sieg wären sie punktgleich mit Spitzenreiter Cottbus gewesen.