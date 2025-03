SVWW kämpft gegen Heimfluch

Der SV Wehen Wiesbaden will in der englischen Woche in der 3. Liga endlich auch im heimischen Stadion wieder überzeugen.

Am Mittwoch (19 Uhr) ist 1860 München in Wiesbaden zu Gast. Der SVWW hat vier seiner letzten fünf Heimspiele verloren, dafür auswärts aber konstant gepunktet, zuletzt dreifach beim 1:0-Sieg in Osnabrück. Gegen 1860 kann Trainer Nils Döring wieder auf Torjäger Fatih Kaya zurückgreifen, der in Osnabrück eine Gelbsperre abgesessen hatte. Gut möglich ist zudem, dass Youngster Ben Nink nach seinem guten Startelf-Debüt erneut von Beginn an spielen darf.