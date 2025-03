SVWW reicht in Osnabrück ein wacher Moment

Der SV Wehen Wiesbaden stoppt den Lauf des VfL Osnabrück und feiert nach zähem Beginn einen knappen Sieg in Niedersachsen. Spannend dürfte es in dieser Saison dennoch nicht mehr werden.

Veröffentlicht am 07.03.25 um 20:54 Uhr

Ein lange Zeit sehr zähes Spiel beim VfL Osnabrück entscheidet der SV Wehen Wiesbaden mit 1:0 (0:0) für sich. Den Treffer des Tages für die Hessen erzielte Thijmen Goppel.

Rein tabellarisch war es das Duell zweier Teams aus dem erweiterten Mittelfeld. Für beide fühlt sich diese Situation aber höchst unterschiedlich an. Während Osnabrück nach desaströsem Saisonstart zuletzt beeindruckend punktete und langsam nach oben krabbeln konnte, hat der SVWW sich zuletzt mit einer ernüchternden Heimniederlage gegen Erzgebirge Aue letzter Aufstiegshoffnungen entledigt.

Viel Krampf vor der Pause

Die Gewissheit, dass in beide Richtungen nicht mehr viel passieren dürfte, wirkte sich auf die Wiesbadener aber offensichtlich nicht befreiend aus. Eingeleitet von einer hübschen Choreographie der heimischen Fans entwickelte sich das Flutlichtspiel an der Bremer Brücke zu einer bemerkenswert verkrampften Veranstaltung. Fehlpässe und andere Ungenauigkeiten resultierten in einer praktisch ereignislosen ersten Hälfte.

Daran änderte sich auch nach dem Wechsel zunächst wenig. Die erste gelungene Aktion riss dann aber alle rasant aus dem Halbschlaf. Moritz Flotho, Ben Nink und in letzter Instanz Goppel vollendenten einen zügig vorgetragenen Angriff zur 1:0-Führung, die zu diesem Zeitpunkt für beide Teams überraschend gekommen wäre.

Osnabrück fordert Elfmeter

Die Statik des zähen Spiels veränderte sich dadurch aber zunächst wenig. Osnabrück war vor heimischem Publikum gefragt, brachte offensiv aber wenig zusammen. Helle Aufregung dann erst, als Emanuel Taffertshofer Dave Gnaase im Strafraum klar und strafstoßwürdig auf den Fuß trat (75). Schiedsrichter Martin Speckner ließ weiterspielen.

Im Schlussabschnitt eines inzwischen ansehnlichen Drittligaspiels hatte Ole Wohlers aus spitzem Winkel die Chance zur Entscheidung, scheiterte aber aber VfL-Torwart Lukas Jonsson. Osnabrück kam auch mit letzter Kraft nicht mehr zu einer Torchance. Es blieb beim knappen Auswärtssieg des SVWW.