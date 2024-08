SVWW punktet zum Saisonauftakt in Verl

Der SV Wehen Wiesbaden liefert sich mit dem SC Verl zum Drittliga-Start ein munteres Duell. Aufregung gibt es dabei um einen vermeintlichen Treffer von Nick Bätzner.

Veröffentlicht am 03.08.24 um 15:55 Uhr

Nick Bätzner vom SVWW beim Spiel in Verl

Nick Bätzner vom SVWW beim Spiel in Verl Bild © Imago Images

Die neue Drittliga-Saison hat für den SV Wehen Wiesbaden mit einem Unentschieden begonnen. Das Team von Trainer Nils Döring trennte sich am Samstagnachmittag auswärts vom SC Verl mit 2:2 (1:1).

Der SVWW ging direkt mit dem ersten guten Angriff in Führung: Nick Bätzner spielte Tarik Gözüsirin frei. Der brachte den Ball an Verl-Keeper Philipp Schulze vorbei, Moritz Flotho musste nur noch einschieben (9. Minute). Anschließend wurden die Hausherren stärker, Wiesbaden ließ sich mehr und mehr in die eigene Hälfte drücken.

Goppel vergibt doppelt

Eine Mehrfach-Chance in der 28. Minute konnte SVWW-Torwart Florian Stritzel mit Hilfe von Latte und dem auf der Linie klärenden Flotho noch vereiteln, nach der anschließenden Ecke stand es aber doch 1:1: Sie kam kurz ausgeführt zu Marcel Benger, der aus 18 Metern sehenswert in die lange Ecke schlenzte (29.).

Im Anschluss vergab Thijmen Goppel sowohl kurz vor als auch kurz nach der Halbzeit zwei große Möglichkeiten für den SVWW (44./49.). Verl machte es besser: Berkan Taz versenkte einen Freistoß direkt zum 2:1 (53.).

Bätzner darf nicht jubeln, Eigentor regelt

Die Wiesbadener kamen schon in der 72. Minute zum vermeintlichen Ausgleich: Bätzner schnappte sich den Ball kurz hinter der Mittellinie, tanzte und tankte sich durch bis in den Strafraum und schloss überlegt ins kurze Eck ab. Allerdings schaltete sich der Vierte Offizielle ein, der im Vorfeld des Treffers ein Foul gesehen hatte.

In der 87. Minute klappte es aber doch noch: Nach einer Ecke versuchte es Florian Carstens mit einem Fallrückzieher. Dieser landete auf dem Kopf von Lars Lokotsch, dessen Eigentor den 2:2-Endstand bedeutete.