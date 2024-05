Der SV Wehen Wiesbaden hat im Hinspiel der Relegation unentschieden gespielt. Im Rückspiel wartet nun eine Do-or-Die-Partie auf die Hessen, beim SVWW stimmt aber vor allem die zweite Halbzeit positiv.

Der SV Wehen Wiesbaden hat im Hinspiel der Relegation 2:2-Unentschieden bei Jahn Regensburg gespielt. Noah Ganaus hatte die Hausherren in Führung gebracht (27.). Robin Heußer und John Iredale drehten die Partie für den SVWW (66./71.), bevor Regensburgs Dominik Kother den Endstand markierte.

Giuliano Modica (Co-Trainer SVWW): Wir sind froh, dass wir noch mal zurückgekommen sind. Wir waren sehr enttäuscht mit der ersten Halbzeit, wir waren sehr mutlos. Es ist ein gutes Ergebnis. Unsere Fans müssen uns pushen. Wir müssen kühlen Kopf bewahren und trotzdem mutig sein.

Sascha Mockenhaupt: Es waren zwei gemischte Halbzeiten. Die erste war ganz schlimm, wir sind nicht ins Spiel gekommen. Ich bin froh, dass es in der zweiten Halbzeit besser gelaufen ist. So bin ich absolut positiv fürs Rückspiel. Wir kommen auch aus einer Scheißphase, wir haben genau so eine schlechte Rückrunde gespielt wie Regensburg, da ist es normal, dass man an die Grundtugenden appelliert. Darauf musste jeder eingestellt sein. Wir haben uns trotzdem in der ersten Halbzeit ein bisschen den Schneid abkaufen lassen, sind aber zum Glück aufgewacht.

Robin Heußer: Es war brutal wichtig, dass wir hier nicht mit einer Niederlage reinstarten. Schade, dass wir das 2:1 nicht über die Zeit gebracht haben. Jetzt startet es daheim wieder neu, da wollen wir von Anfang an ein anderes Gesicht zeigen. Denn die erste Halbzeit war nicht so, wie man es von einem Zweitligisten erwartet. Da müssen wir an der zweiten Hälfte anknüpfen, dann habe ich ein gutes Gefühl.

John Iredale: Ich brauche keine lange Anlaufzeit. Ich habe es einfach mit der Hacke versucht und war dann froh, als der Ball in den Winkel ging. Ich wollte dem Team Energie geben. Es ist kein Ligaspiel, jeder Spieler geht damit anders um. Aber wir haben die Qualität und werden diese am Dienstag zeigen. Es werden 90 harte Minuten.

Dominik Kother (bei Sat1): Wir sind in der ersten Halbzeit super reingestartet. In der zweiten Halbzeit haben wir sie zu sehr in unsere Hälfte kommen lassen. Dann kriegen wir zwei unnötige Gegentore. Dann haben wir die Mentalität gezeigt, die wir in der Hinrunde hatten. Es wird am Dienstag ein Endspiel, alles oder nichts.

Joe Enochs (Trainer Jahn Regensburg): Es war ein Spiel auf Augenhöhe. In der ersten Halbzeit haben wir Wehen kaum zu Torchancen kommen lassen und in der zweiten Halbzeit zwei schwierige Situationen, in denen wir den Ball nicht klären und zwei Gegentore bekommen. Wie wir zurückgekommen sind, spricht für die Mannschaft. Wir haben gesehen, dass wir mit Wehen mithalten können. Ich bin voller Zuversicht. Die Jungs sind voll da und motiviert.