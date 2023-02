Im Spiel gegen Viktoria Köln tut sich der SV Wehen Wiesbaden lange schwer, kann die Heimniederlage aber knapp verhindern. In der Nachspielzeit sieht der Gast dabei gleich doppelt rot.

Der SV Wehen Wiesbaden hat im Drittliga-Spiel gegen Viktoria Köln unentschieden gespielt. Die beiden Teams trennten sich am Samstagnachmittag 1:1 (0:0).

Prtajin veredelt Goppel-Flanke

Der Führungstreffer für Köln fiel unmittelbar nach der Halbzeitpause: SVWW-Keeper Arthur Lyska konnte zunächst gegen Robin Meißner parieren, Simon Stehle musste den Abpraller aber nur noch ins SVWW-Tor einschieben (46. Minute).

Dem SV Wehen Wiesbaden fiel in der Offensive lange kaum etwas rein. Eine gute Aktion reichte jedoch, um den Ausgleich zu erzielen: Thijmen Goppel flankte auf Ivan Prtajin, der Torjäger brachte den Ball aus wenigen Metern mit dem Kopf sicher im Kasten unter (72.). In der lebhaften Schlussphase hatten beide Teams noch Chancen auf den Siegtreffer, es blieb jedoch bei der Punkteteilung. In der Nachspielzeit sahen auf Kölner Seite sowohl Lars Dietz als auch der bereits ausgewechselte Patrick Koronkiewicz noch Gelb-Rot nach einer Rangelei.

Weiterhin auf einem Aufstiegsplatz

Wiesbaden, das die ersten drei Spiele im Jahr 2023 gewonnen hatte, bleibt weiterhin auf einem Aufstiegsplatz: 41 Punkte bedeuten aktuell Platz zwei.