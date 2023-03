Nur ein Sieg aus den vergangenen fünf Drittliga-Spielen: Der SV Wehen Wiesbaden geht angeknackst ins Spitzenspiel gegen Waldhof Mannheim. Aus dem Gejagten ist der Jäger geworden. Der hr überträgt die Partie live.

Die Blick auf die Tabelle ist beim SV Wehen Wiesbaden mittlerweile ein anderer geworden. Aus dem Gejagten ist der Jäger geworden, weil nur ein Sieg aus den vergangenen fünf Drittliga-Spielen heraussprang. Vor dem Drittliga-Spitzenspiel zwischen dem SVWW und dem SV Waldhof Mannheim (Samstag, 14 Uhr, live im hr-fernsehen und im Stream) befindet sich der Club aus de Landeshauptstadt in einer neuen Rolle.

Die Hessen sind mittlerweile nur noch Sechster in der Tabelle. Was sich erst einmal nach einem großen Abstand zu den Aufstiegsrängen anhört, ist bei genauem Hinsehen halb so wild. Nur einen Punkt liegt das Team von Trainer Markus Kauczinski hinter einem direkten Aufstiegsrang.

Weitere Informationen Livestream am Samstag Das Spiel des SV Wehen Wiesbaden gibt es am Samstag (14 Uhr) live im hr-fernsehen sowie im hessenschau.de-Livestream zu sehen. Der Moderator ist Sebastian Rieth, kommentiert wird die Partie von Ralf Scholt. Ende der weiteren Informationen

Im oberen Drittel knubbeln sich gleich mehrere Teams, die aufsteigen wollen. Das Aufstiegs-Rennen ist im vollen Gange. Was das Spiel gegen die Mannheimer, die sich aktuell auf dem zweiten Aufstiegsplatz befinden, für den SVWW extrem wichtig macht. "Im oberen Tabellendrittel ist alles eng beisammen und da sind Spiele gegen direkte Konkurrenten entscheidend", weiß Kauczinski.

Kauczinski: Die Wut mitnehmen – Kapitän und Torjäger fehlen

Besonders, da die Hessen am Mittwoch eine bittere Niederlage bei Freiburg II kassierten. "Ich bin froh, dass wir gleich am Samstag wieder spielen und so diese Partie schnellstmöglich aus dem Kopf bekommen können", berichtete Abwehr-Chef Sascha Mockenhaupt. Und Trainer Markus Kauczinski ergänzte: "Wir müssen jetzt dranbleiben und diese Wut, die wir am Ende gehabt haben, mitnehmen."

Verzichten muss Kauczinski gegen Waldhof auf Kapitän Johannes Wurtz und Torjäger Ivan Prtajin, die beide gelbgesperrt zuschauen müssen – ärgerlich vor allem, dass Prtajin seinen fünfte gelbe Karte auf der Bank sitzend wegen Reklamierens bekommen hat.

Vor dem Spitzenspiel gibt es noch einige personelle Fragezeichen beim SVWW. "Einige Spieler sind nach der Partie in Freiburg angeschlagen. Lucas Brumme und Arthur Lyska könnten am Samstag vielleicht schon in den Spieltagskader zurückkehren. Über einen Einsatz wird bei beiden kurzfristig entschieden", berichtete Kauczinski.