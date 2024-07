Der SV Wehen Wiesbaden reist nicht mehr nach Südafrika. Nachdem der erste Versuch wegen Triebwerksproblemen des Flugzeugs auf halber Strecke abgebrochen werden musste, wird es keinen zweiten Anlauf geben.

Eine Flugzeug-Panne hat den Fußball-Drittligisten SV Wehen Wiesbaden um das geplante Trainingslager in Südafrika gebracht. Nachdem der Flieger der Hessen in der Nacht zum Sonntag wegen Triebwerksproblemen auf halber Strecke nach Frankfurt umkehren musste, sagte der Verein am Montag die Reise zum Kap der Guten Hoffnung endgültig ab.

Aufgrund der Gruppengröße und der Kurzfristigkeit sei es nicht gelungen, alternative Flüge zu finden, teilte der SVWW mit. "Wir sind sehr enttäuscht, dass das Trainingslager nach den vielen Monaten der Vorbereitung nicht stattfinden kann", sagte Geschäftsführer Nico Schäfer. "Allerdings war uns schnell klar gewesen, dass es mit Blick auf die Gesundheit der Spieler keinen Sinn machen würde, später als am Montag die Reise anzutreten, wenn am Donnerstag bereits das erste Spiel auf dem Plan steht."

Club prüft Anspruch auf Schadensersatz

Der Verein wird nun eventuelle Schadensersatzansprüche prüfen. Der Zweitliga-Absteiger wollte in Südafrika zwei Testspiele gegen Cape Town City FC und Stellenbosch FC bestreiten, die jetzt nicht stattfinden. Laut Schäfer werde sich das bereits zuvor nach Südafrika gereiste Projektteam zumindest um die Umsetzung der geplanten sozialen Projekte kümmern.

Ein Ersatz-Trainingslager gibt es nicht. Die Mannschaft von Trainer Nils Döring wird sich am Halberg auf die kommende Spielzeit vorbereiten. Neue Testspielgegner werden noch gesucht.