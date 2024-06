Weil das Flugzeug technische Probleme hat, muss der SV Wehen Wiesbaden seine Reise ins Trainingslager nach Südafrika auf halber Strecke abbrechen.

Das lief anders als geplant: Der SV Wehen Wiesbaden musste am Samstagabend auf dem Weg ins Trainingslager nach Südafrika umkehren. Nach rund vier Stunden in der Luft habe das Flugzeug aufgrund Treibwerksprobleme wieder nach Frankfurt zurückkehren müssen, teilte der Fußball-Drittligist am Sonntag mit. "Die Verantwortlichen des SVWW bemühen sich jetzt um alternative Flüge, die eine zeitnahe Ankunft in Südafrika ermöglichen", hieß es weiter.

Trainingslager in Südafrika SVWW vor "intensiver Woche" in ungewohnter Umgebung Aufgalopp und erstes Testspiel fanden noch in der Heimat statt, aber nun geht es für den SV Wehen Wiesbaden weit weg: Der Zweitliga-Absteiger bereitet sich in Südafrika auf die neue Spielzeit vor. Zum Artikel

Der Trainingslager-Trip, den sich der Verein in Kooperation mit der DFL leisten kann, soll bis zum 9. Juli andauern. Wann er tatsächlich beginnt, ist noch offen. Die Mannschaft von Trainer Nils Döring plant für Donnerstag gegen den Cape Town City FC sowie am kommenden Sonntag gegen den Stellenbosch FC zwei Testspiele gegen südafrikanische Erstligisten. Als "Auszeichnung" bezeichnete SVWW-Boss Nico Schäfer die Reise, da die Hessen eng mit der DFL zusammenarbeiten würden.