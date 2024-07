Der SV Wehen Wiesbaden hat einen Mittelstürmer verpflichtet.

Wie der Drittligist am Dienstag bekanntgab, schließt sich Fatih Kaya den Hessen an. Der 24-Jährige spielte zuletzt bei St.Truiden in Belgien, wo sein Vertrag aber diesen Sommer ausgelaufen ist. Der gebürtige Gießener laboriert noch an einer Sprunggelenksverletzung, soll aber zeitnah zurück auf den Platz kehren. "Mit Fatih haben wir unseren absoluten Wunschkandidat bekommen, der seine Stärken im Tiefgang hat und ein sehr variabler sowie technisch versierter Spieler ist", so Trainer Nils Döring.