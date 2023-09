Der SV Wehen Wiesbaden hat den Schwung des starken Saisonauftakts etwas verloren und verliert auch gegen Mitaufsteiger Elversberg. Drei Joker sorgen zwar für Schwung, insgesamt wacht der SVWW aber zu spät auf.

Der SV Wehen Wiesbaden hat am Samstag das Aufsteiger-Duell gegen die SV Elversberg verloren. Die Mannschaft von Trainer Markus Kauczinski, die zum vierten Mal in Folge sieglos blieb, musste sich mit 0:2 (0:1) geschlagen geben und hat als Tabellen-13. aktuell nur noch zwei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Die Tore erzielten Thore Jacobsen vom Elfmeterpunkt (20. Minute) und Wahid Faghir (78.).

Wiesbaden verschläft die erste Hälfte

Der SVWW, bei dem der zuletzt glücklose Ivan Prtajin zunächst auf der Bank Platz nehmen musste, tat sich gegen die Gäste aus dem Saarland von Beginn an schwer und verschlief die erste Hälfte komplett. Die umgebaute Offensive, in der Neuzugang Franko Kovacevic sein Startelf-Debüt feierte, kam in den ersten 45 Minuten nie ins Rollen. Bis auf einen Schuss von Julius Kade (31.), der ebenfalls zum ersten Mal in der Anfangsformation stand, gab es keine nennenswerte Aktion.

Ganz anders hingegen die SV Elversberg: Der letztjährige Drittliga-Meister präsentierte sich nach dem Sieg gegen den Hamburger SV spielfreudig und selbstbewusst. Jacobsen sorgte nach einem berechtigten Elfmeter für die verdiente Führung, Paul Stock mit einem sehenswerten Freistoß (25.) und der Ex-Wehener Luca Schnellbacher (32.) hätten das Ergebnis vor der Pause sogar noch erhöhen können.

Dreier-Wechsel zur Pause

In der Halbzeit korrigierte SVWW-Coach Markus Kauczinski seine personellen Änderungen und brachte mit Prtajin, Hyun-ju Lee und Amar Catic gleich drei frische Kräfte. Klarer Auftrag: endlich aufwachen, mehr Druck ausüben.

Und genau das setzte der SVWW in den ersten Minuten dann auch um. Kianz Froese scheiterte direkt zu Beginn des zweiten Durchgangs zweimal denkbar knapp (48./50.), das Joker-Trio Prtajin, Lee und vor allem Catic kurbelten die Offensive deutlich spürbar an. Allein: Zählbares sprang aus dieser Druckphase nicht heraus.

Der SVWW versuchte alles und ging mit zunehmender Dauer immer mehr ins Risiko. Die dadurch entstehenden Räume nutzten die Elversberger jedoch perfekt aus und machten in der Schlussphase in Person von Faghir alles klar.

Am Mittwoch kommt RB

Angesichts der bevorstehenden Aufgaben sollten sich die Wiesbadener von der ersten Heimpleite dieser Saison schnell erholen: Am Mittwoch gastiert RB Leipzig im Nachholspiel der ersten DFB-Pokalrunde in der hessischen Landeshauptstadt, danach geht es zum Zweitliga-Spitzenteam Hannover 96.

Weitere Informationen Wehen Wiesbaden – Elversberg 0:2 (0:1) Wiesbaden: Stritzel - Angha, Mathisen, Carstens (46.Catic) - Rieble, Heußer(78.Bätzner), Fechner, Goppel - Kovacevic (46.Prtajin) – Froese (74.Iredale), Kade (46.Lee)

Elversberg: Kristof - Vandermersch (78.Pinckert), Jäkel, Conrad, Neubauer -Jacobsen (67.Dürholtz), Stock, Sahin - Feil (67.Sicker), Schnellbacher (46.Faghir), Rochelt (83.Correia)



Tore: 0:1 Jacobsen (20./FE), 0:2 Faghir (77.)

Gelbe Karten: Angha, Mathisen, Carstens, Bätzmer / Neubauer, Jacobsen, Sahin, Feil



Schiedsrichter: Aarnink (Bochum)

Zuschauer: 10.000 Ende der weiteren Informationen