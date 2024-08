Pokalspiel gegen Mainz SVWW auf den Spuren von Bayern und Leverkusen

Die Saison hat gerade erst begonnen, doch auf den SV Wehen Wiesbaden wartet bereits eines der mutmaßlich wichtigsten Spiele des Jahres. Um im Nachbarschaftsduell mit Mainz 05 zu bestehen, müssen die Hessen den Größten ihrer Branche nacheifern.

Veröffentlicht am 14.08.24 um 18:46 Uhr

15 Kilometer liegen zwischen den Stadien des SV Wehen Wiesbaden und des 1. FSV Mainz 05. 15 Jahre liegt das letzte Pflichtspiel zwischen beiden Klubs zurück. Quelle: jeweils Nils Döring. Wehens Trainer hat vor dem Nachbarschaftsduell in der ersten Runde des DFB-Pokals am kommenden Freitag (18 Uhr/Live-Ticker ) gründlich recherchiert. Dazu zählt nicht nur die sportliche Gegneranalyse. Es geht darum, ein Gefühl zu entwickeln für dieses seltene Duell der Nachbarstädte.

SVWW hofft auf den Fan-Faktor

Rund 12.500 Fans werden erwartet - davon 3.500 aus Mainz. Im ausverkauften Wiesbadener Stadion will Döring deshalb die Initiative ergreifen und "in Vorleistung gehen, um eine gute Atmosphäre von den Rängen zu bekommen." Die Spieler sollen durch ihren Vortrag auf dem Platz das Publikum mitnehmen. Intensität und Leidenschaft sind Schlüsselworte des Trainers, die er bei der Pressekonferenz am Mittwoch auffällig oft wiederholt, denn "das sind die Basics."

In der 3. Liga wurden einige der Basics bereits sichtbar. Mit einem Unentschieden in Verl und zuletzt einem Sieg gegen Rostock ordnet Döring den Auftakt als einigermaßen gelungen ein. Der frühere Saisonstart ist überhaupt eines der besten Argumente, das der SVWW vor dem Duell mit dem Bundesligisten auf seiner Seite hat. "Wir haben den Vorteil, dass wir schon im Spielrhythmus sind. Wir wollen uns nicht verstecken, das Spiel ausgeglichen gestalten, es lange zu null halten, um von Minute zu Minute die Möglichkeit zu haben, für eine Überraschung zu sorgen", sagt Döring.

Audiobeitrag Bild © Imago Images | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Henriksen warnt vor böser Überraschung

Aber der Favorit auf der anderen Rheinseite mag diese Art von Überraschungen gar nicht. Mainz-05-Trainer Bo Henriksen betont vor dem Duell daher nicht ganz überraschend: "Für uns ist es ist ein unglaublich wichtiges Spiel." Da der Pokal keine zweiten Chancen gewährt, aber viele Möglichkeiten eröffnen kann, schärft Henriksen die Sinne seiner Profis: "Für Wehen Wiesbaden ist es ein großes Spiel. Sie werden Gas geben. Wenn wir nicht bereit sind, dann verlieren wir. Das müssen wir verstehen."

Dass dieses Szenario eine kleine Sensation wäre, weiß auch Döring und zeichnet die Kräfteverhältnisse deshalb vorzugsweise kontrastreich: "Mainz hat erst zwei Spiele verloren hat, seit Bo Henriksen übernommen hat. Einmal gegen Bayern München und einmal gegen Bayer Leverkusen. Das sagt schon vieles aus." Um die erste Runde zu überstehen, darf dem SVWW am Freitag kein Vergleich zu groß sein.