Sieg bei Hansa Rostock SV Wehen Wiesbaden erobert das Ostseestadion

Der SV Wehen Wiesbaden spielt in Rostock 50 Minuten lang Fußball zum Abgewöhnen und fährt dennoch einen ungefährdeten Auswärtssieg ein. Thijmen Goppel bewirbt sich für das Tor des Monats.

Veröffentlicht am 25.01.25 um 15:55 Uhr

Der SV Wehen Wiesbaden hat den ersten Pflichtspielsieg 2025 eingefahren. Bei Hansa Rostock setzten sich die Hessen am Samstag mit 4:1 (0:0) durch. Fatih Kaya (52.), Thijmen Goppel (62.), Moritz Flotho (73.) und Nikolas Agrafiotis (89.) trafen für die Gäste, Christian Kinsombi (78.) gelang der Ehrentreffer für die Hausherren.

Kaya stellt das Spiel auf den Kopf

Die beiden Teams boten den Zuschauern in der ersten Halbzeit wahrlich keinen Leckerbissen. In einer intensiven und von vielen Zweikämpfen geprägten Partie erspielte sich einzig Hansa in der 1. Minute eine klare Torchance, die Ryan Naderi aber vergab. Vom SVWW kam offensiv wenig, das 0:0 zur Pause war leistungsgerecht.

Auch die Anfangsphase der zweiten Halbzeit gehörte den Hausherren, der Treffer fiel dann aber überraschend auf der anderen Seite. Fabian Greilinger fand mit einer flachen Hereingabe Kaya, der den Ball aus sieben Metern mühelos einschob (52.). Und weil Hansas King Manu kurz darauf auch noch mit Gelb-Rot vom Platz musste (60.), sah plötzlich alles nach einem Auswärtssieg aus.

Goppel traumhaft, Flotho abgezockt

Letzte Zweifel räumte Goppel aus, der mit einem Traumtor auf 2:0 stellte (62.). Eine Ablage von Nick Bätzner chipte der Mittelfeldspieler mit ganz viel Gefühl in den linken Winkel. Ein Treffer, der in der ARD-Sportschau bei der Wahl zur Tor des Monats Januar bestimmt noch einmal auftauchen wird. Flotho traf kurz darauf ebenfalls per sehenswertem Heber zum 3:0 (73.), Kinsombi betrieb Eregebniskosmetik und brachte auch die Hausherren auf die Anzeigetafel (78.). Das letzte Wort hatte allerdings der eingewechselte Nikolas Agrafiotis (89.).

In der Tabelle ziehen die Hessen durch den Sieg mit den Rostockern gleich, liegen wegen der schlechteren Tordifferenz aber weiter hinter den siebtplatzierten Hanseaten auf Rang neun. Kommenden Samstag (14 Uhr) hat der SVWW die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart zu Gast in Wiesbaden.