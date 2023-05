Trainer Markus Kauczinski vom SV Wehen Wiesbaden bleibt am letzten Spieltag beim so wichtigen Saisonfinale gegen den Halleschen FC gesperrt.

Wie der Drittligist am Mittwoch mitteilte, lehnte das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) den Einspruch des SVWW ab. Kauczinski hatte am Samstag beim Spiel bei der SV Elversberg seine vierte Gelbe Karte gesehen, was gleichbedeutend mit einer Sperre ist. Laut DFB lag der Gelben Karte nach Ansicht des Sportgerichts kein Irrtum des Schiedsrichters vor, hieß es in der Stellungnahme am Mittwoch.