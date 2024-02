SV Wehen Wiesbaden punktet gegen Nürnberg

Der SV Wehen Wiesbaden zeigt gegen Nürnberg eine überschaubare Leistung, kann sich aber dennoch einen Punkt sichern. Den hält am Ende einmal mehr Keeper Florian Stritzel fest.

Der SV Wehen Wiesbaden hat in der 2. Liga erneut gepunktet: Das Team spielte am Freitagabend 1:1 (0:0) gegen den 1. FC Nürnberg. Ivan Prtajin hatte den SVWW in Führung gebracht (61. Minute), Iván Márquez glich für Nürnberg aus (70.).

In der ersten halben Stunde herrschte in der Wiesbadener Arena Langeweile - kein Team kam zu zwingenden Chancen. Und das, obwohl beide Abwehrreihen nicht unbedingt sattelfest wirkten.

Duman vs. Stritzel

In der 32. Minute weckte Nürnberg dann die Partie auf: Nach einer starken Kombination schlenzte Taylan Duman nur knapp über das Tor. Nur kurz darauf war es wieder der Mittelfeldmann des FCN, der an Stritzel scheiterte - erst mit einem Distanzschuss und dann mit einem Abschluss aus dem Strafraum (35./36.). Die Gäste waren insgesamt näher an der Führung, der SVWW war offensiv nicht zu sehen.

Dass sich die Wiesbadener für den zweiten Durchgang mehr vorgenommen hatten, war schnell zu sehen. Gefährlich wurde es vor dem FCN-Tor jedoch zunächst nicht. Dafür gab es die üblichen Fan-Proteste: Weil aus dem Nürnberger Block Tennisbälle und andere Gegenstände flogen, war das Spiel für einige Minuten unterbrochen. Nach Wiederanpfiff war der SVWW dann hellwach und holte sich die überraschende Führung: Einen verunglückten Pass von FCN-Keeper Carl Klaus konnte Thijmen Goppel abfangen. Der Niederländer bediente Prtajin, der schloss aus 16 Metern überlegt ins Eck ab - 1:0 (61.).

Stritzel hält den Punkt fest

Knapp zehn Minuten später gelang den Nürnbergern der verdiente Ausgleich. Eine Flanke nach einem Eckball köpfte Márquez mustergültig ins lange Eck (70.). Fünf Minuten hatten die Gäste die nächste Chance, doch Stritzel konnte einen Schuss von Erik Wekesser stark entschärfen. Auf der anderen Seite hätte Prtajin den SVWW beinahe noch zum Sieg geköpft, sein Versuch nach Freistoß-Flanke von Robin Heußer landete allerdings direkt in den Armen von Klaus (90.+3) und es blieb beim Unentschieden.

Die Wiesbadener haben nun 27 Punkte auf dem Konto. Am kommenden Wochenende geht es samstags (13 Uhr) mit dem Auswärtsspiel auf Schalke weiter. Dabei muss der SVWW allerdings auf Torjäger Prtajin verzichten, der sich eine Gelbsperre eingehandelt hat.