Veröffentlicht am 05.10.24 um 16:01 Uhr

Der SV Wehen Wiesbaden feiert in München. Bild © Imago Images

Der SV Wehen Wiesbaden hat am Samstag einen Auswärtserfolg beim TSV 1860 München gefeiert. Das Team siegte mit 3:2 (2:1). Die Treffer erzielten Moritz Flotho in der 37. Minute, Nick Bätzner (42.) und Florian Carstens (53.). Für die Löwen trafen Julian Guttau (45.) und Patrick Hobsch (72.) zum jeweiligen Anschluss.

Gerade die Phase vor der Pause legte den Grundstein für den Erfolg. Flotho nahm erst einen Ball in den Sechzehner gekonnt mit der Brust an, bevor er die Kugel überlegt ins lange Eck legte. Nach dem Führungstor kombinierten sich die Wiesbadener über rechts durch, Bätzner knallte den Ball trocken ins kurze Eck. Allerdings ließ sich auch Guttaus Anschlusstor sehen, als sich der SVWW in der Rückwärtsbewegung unsortiert präsentierte.

Carstens mit Ping-Pong-Tor

Nach dem Seitenwechsel setzte Carstens dann nach einem Durcheinander in Folge eines Eckballs den Ball aus kurzer Distanz über die Linie. Mit der komfortablen Führung im Rücken spielten die Gäste im Regen von Giesing abwartend und zogen sich zurück. Zwei Mal musste Keeper Florian Stritzel gegen Guttau parieren.

Kurze Zeit später sah der Keeper aber schlecht aus, als er einen einfachen Schuss klatschen ließ - Hobsch staubte zum 2:3 ab (72.). Nun mussten die Hessen die drei Punkte mit Mann und Maus über die Zeit retten. Doch Stritzel machte seinen Patzer wett: In der 80. Minute hielt er meisterhaft aus sechs Metern gegen Jesper Verlaat. Mit dem Erfolg springen die Hessen auf den Relegationsrang drei.