Der SV Wehen Wiesbaden hat Konsequenzen aus der Talfahrt der vergangenen Wochen gezogen und Trainer Markus Kauczinski freigestellt. Nun übernehmen die Co-Trainer im Abstiegskampf.

Markus Kauczinski ist nicht mehr Trainer des SV Wehen Wiesbaden. Der Coach wurde am Sonntag nach der 3:5-Heimniederlage gegen Greuther Fürth freigestellt. Das teilte der Club am Sonntagabend mit. Bis auf weiteres übernehmen die Co-Trainer Nils Döring und Giuliano Modica.

"Im Kampf um den Klassenerhalt sind wir zu der Überzeugung gekommen, dass wir in dieser Konstellation unsere Ziele nicht erreichen werden und dass die Mannschaft für die letzten Partien einen neuen Impuls braucht", wird SVWW-Geschäftsführer Nico Schäfer in einer Mitteilung des Vereins zitiert. Der Verbleib in der 2.Bundesliga habe oberste Priorität, "daher war dieser Weg am Ende unumgänglich".

Kauczinski hatte Wehen Wiesbaden im November 2021 in der dritten Liga übernommen und in der Saison 2022/23 in die 2. Bundesliga geführt. Nach starkem Start in die Saison war der Club zuletzt in eine Krise geschlittert und holte aus den vergangenen sieben Spielen nur zwei Punkte. Mittlerweile liegt der SVWW auf dem Relegationsplatz und hat nur noch einen Punkt Vorsprung auf Rang 17.