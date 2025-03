Der SV Wehen Wiesbaden fährt zum Flutlichtspiel nach Osnabrück: Die beiden Zweitliga-Absteiger eröffnen am Freitagabend (19 Uhr) den Drittliga-Spieltag.

Veröffentlicht am 06.03.25 um 11:53 Uhr

Zwar liegt der SVWW in der Tabelle fünf Punkte vor den Niedersachsen, die Tendenz spricht aber für das Heimteam: Osnabrück hat in diesem Kalenderjahr noch kein Pflichtspiel verloren.

Die Wiesbadener kassierten zuletzt dagegen eine bittere Heimpleite gegen Aue. Das soll in der Fremde nun wieder besser werden: Während der SVWW in der Heimtabelle auf einem Abstiegsplatz steht, sind sie in der Auswärtstabelle eines der besten Teams.