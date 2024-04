SVWW verliert in Unterzahl gegen Düsseldorf

Der SV Wehen Wiesbaden hat sein Heimspiel gegen Düsseldorf verloren. Knackpunkt war eine frühe Rote Karte gegen die Hessen.

Der SV Wehen Wiesbaden hat den Befreiungsschlag im Abstiegskampf der 2. Bundesliga verpasst. Die Hessen mussten sich am Samstag Fortuna Düsseldorf erwartungsgemäß mit 0:2 (0:1) geschlagen geben. Shinta Appelkamp versenkte den ersten Torschuss des Spiels zur Führung (13.), Isak Johannesson legte in Halbzeit zwei nach (64.). Wiesbadens Hyun-Ju Lee sah in der 35. Minute die Rote Karte.

Wenig Torszenen, aber Düsseldorf eiskalt

Der SVWW ist das schlechteste Team der Rückrunde und tat auch gegen Düsseldorf wenig bis gar nichts, um daran etwas zu ändern. Die Angriffsbemühungen der Hessen verpufften allesamt schon im Ansatz. In Halbzeit eins brachten die Hausherren keinen einzigen Abschluss aufs Düsseldorfer Tor zustande. Immerhin nahe dran war Nick Bätzner, der in der 41. Minute aus der zweiten Reihe knapp zu hoch zielte.

Auch Düsseldorf, das um den Aufstieg in die Bundesliga kämpft, war nicht viel gefährlicher als der SVWW – aber effizienter. Die erste Möglichkeit des Spiels resultierte gleich in der Führung. Die Fortunen drangen über rechts in den Strafraum ein, die SVWW-Abwehr hielt Sicherheitsabstand, Appelkamp fackelte nicht lange und schlenzte den Ball aus 14 Metern flach ins lange Eck (13.). Den zweiten Düsseldorfer Treffer verhinderte Marcus Mathisen, der mit einer Monstergrätsche im Strafraum Felix Klaus gerade noch stoppte (28.).

Lee sieht Rot, Johannesson macht den Deckel drauf

Für den größten Aufreger des Spiels sorgte Lee, beziehungsweise Schiedsrichter Timo Gerach. Bei einem Zweikampf im Mittelfeld trat der Südkoreaner Yannik Engelhardt von hinten in die Beine, Gerach fackelte nicht lange und zückte zum Unverständnis von SVWW-Trainer Markus Kauczinski die Rote Karte (35.). Eine harte Entscheidung, die Kauczinski so lange lautstark bemängelte, bis er von Gerach den gelben Karton gezeigt bekam.

Hyun-ju Lee sah früh Rot. Bild © Imago Images

Mit zehn Mann stemmten sich die Hessen gegen die Niederlage, die mit fortwährendem Spielverlauf aber unvermeidbar wurde. Johannesson machte sämtliche Resthoffnung auf einen Punktgewinn zunichte, als er einen feinen Steckpass von Appelkamp aus kurzer Distanz zum 2:0 ins Netz schob (64.). Florian Stritzel verhinderte in der Schlussphase das dritte Tor durch Christos Tzolis (89.).

Mit 31 Punkten stehen die Hessen in der Tabelle weiter nur knapp über dem Strich. Der Vorsprung auf Eintracht Braunschweig, das Relegationsrang 16 belegt, beträgt nur einen Punkt. Die Niedersachsen haben allerdings noch ein Spiel weniger auf dem Konto und empfangen am Sonntag Hannover 96 zum Derby.